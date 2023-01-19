Бывший завод Nissan может стать площадкой для сборки электрокаров E-Neva

В прошлом году оборонный концерн «Алмаз-Антей» показал электрический кроссовер под названием E-Neva, разработанный Обуховским заводом и Санкт-Петербургским политехом. Электрокар собираются поставить на конвейер в 2024 году. Производственная площадка пока не выбрана, но есть претендент — петербургский экс-завод Nissan, ныне принадлежащий АвтоВАЗу. Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя автогиганта, АвтоВАЗ готов предоставить новые мощности.

Фото: РИА «Новости» / Kremlin.ru РИА «Новости» / Kremlin.ru

АвтоВАЗ и ранее говорил о планах наладить производство электромобилей на бывшем «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», который выпускал для России Nissan X-Trail, Qashqai и Murano. «Высокий потенциал» площадки позволяет рассматривать дополнительные партнерские проекты — к примеру, сборку разработанного в Санкт-Петербурге электромобиля, говорил директор АвтоВАЗа Максим Соколов. Позже было уточнено, что речь идет о E-Neva.

E-Neva — это 4,5-метровый кроссовер на скейтборд-платформе. Ему обещаны полный привод, 435-сильная двухмоторная силовая установка и батарея на 90 киловатт-часов, обеспечивающая до 463 километров хода. Предварительное время разгона с места до 100 километров в час — всего 2,7 секунды. Кроссовер станет первенцем семейства из нескольких моделей разных классов, включая фургон.

Отечественный электрокар уже оценил президент России Владимир Путин, прибывший на Обуховский завод по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.