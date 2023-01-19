Стала известна цена первых электрических «Москвичей»

В московские дилерские центры начали поступать электрические «Москвичи». Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на менеджера автосалона.

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Отмечается, что на сегодняшний день доступны лишь две машины «Москвич 3е» белого и красного цвета. При этом указывается, что скоро ассортимент будет расширен. Так, цена электромобиля начинается от 3,5 миллиона рублей.