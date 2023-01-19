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1 час назад

Renault исключила результаты АвтоВАЗа из глобального отчета за 2022 год

Motor.ru

Группа Renault поделилась итоговым отчетом о проделанной работе в 2022 году. Примечательно, что в документе вообще не фигурирует марка Lada, которая до весны 2022 года входила в состав французского альянса. Более того, результаты АвтоВАЗа не учтены и за 2021 год. Согласно отчету, глобальные продажи Renault Group составили 2 051 174 автомобиля, что на 5,9 процента меньше, чем в 2021-м.

Renault исключила результаты АвтоВАЗа из глобального отчета за 2022 год
Фото: DepositphotosDepositphotos

Сама Renault реализовала по всему миру 1 415 646 новых машин, и это на 9,4 процента ниже результата 2021 года. Dacia завершила прошлый год с показателем 573 837 автомобиля, продемонстрировав рост 6,8 процента, а Alpine – 3546 штук (+33,3 процента). Еще 75 пассажирских машин продала марка Mobilize и 51 тысячу – корейское подразделение Renault Korea Motors (-11,1 процента).

В пятерке ведущих рынков французская группа отмечает Францию (470 280 машин), Германию (161 146 шт.), Италию (141 108 шт.), Турцию (135 639 шт.) и Бразилию (126 689 шт.). Россия, опять же, не упоминается, хотя в отчете за 2021 год она была на второй строчке, уступая по объемам продаж только Франции.

Что же касается конкретных сегментов, то Renault отмечает рост спроса на электрифицированные автомобили (электрокары и гибриды) – продажи выросли на девять процентов. В целом же компания заявляет, что ее заводы обеспечены заказами на 3,5 месяца вперед.

В России по итогам года Renault реализовала 39 578 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (данные Ассоциации европейского бизнеса). По сравнению с 2021 годом падение составило 70 процентов. Напомним, весной Renault избавилась от российских активов, включая долю в АвтоВАЗе, прекратила сборку машин в Москве и Тольятти и ушла с нашего рынка.

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