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1 час назад

Рассекречен седан BMW M3 CS

Motor.ru

На форуме Bimmerpost опубликовали фотографии ещё не представленного BMW M3 CS. Седан получил внешность в стиле лимитированного купе M4 CSL, углепластиковые кресла-ковши и медиасистему iDrive 8 с изогнутым дисплеем. Ранее стало известно, что под капотом полноприводной четырехдверки пропишется бензиновая «битурбошестёрка» 3.0, дополненная восьмидиапазонным автоматом. «Заряженная» трешка BMW дебютировала осенью 2020 года. Модель получила 480-сильный мотора (или 510-сильный в версии Competition), а также вариант с механической коробкой передач.

Рассекречен седан BMW M3 CS
Фото: BimmerpostBimmerpost

Глядя на фотографии нового BMW M3 CS, сложно отделаться от ощущения дежавю: уж очень седан похож на M4 CSL. Тут и фары BMW Laserlight с жёлтыми «ангельскими глазками» в стиле гоночных машин класса GT, и полосы на капоте, и передний сплиттер с торцевыми пластинами, и даже шикарные кресла-ковши M Carbon. Чего нет у купе, так это изогнутого дисплея медиасистемы iDrive 8: его начали штатно ставить на M3 с лета прошлого года.

Bimmerpost
Bimmerpost
Bimmerpost
Bimmerpost
Bimmerpost

Двигатель — рядная бензиновая «битурбошестёрка» 3.0 от того же M4 CSL, по архитектуре близкая к мотору гоночного M4 GT. Её мощность составит 550 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, то есть на 40 сил больше, чем у M3 Competition. Агрегат будет сочетаться с восьмидиапазонным автоматом M Steptronic и полным приводом xDrive. При этом, по неофициальным данным, M3 CS окажется легче обычной машины. Озвучена даже цифра: минус 40 килограммов.

Премьера новинки состоится совсем скоро. Согласно прежней утечке, производство седанов M3 CS начнётся в марте этого года и будет продолжаться до февраля 2024-го.

Автоновости,BMW M3,BMW,
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