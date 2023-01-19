Россиян начнут штрафовать с помощью камер за еще одно нарушение

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что в 2023 году россиян начнут штрафовать с помощью камер за езду без полиса ОСАГО. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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При этом точной даты запуска автоматических штрафов страховщики не знают. Для реализации проекта требовалось объединить базы данных ГИБДД и страховщиков.

«Проект сложный, мы долго готовились, сейчас продолжаем взаимодействие с ГИБДД», - объяснил глава РСА Евгений Уфимцев.

В МВД подчеркнули, что штрафы по административной статье 12.37 (отсутствие ОСАГО) с использованием технических средств пока не выписывались, правоприменительной практики для этого нет. Пока штрафовать за это нарушение может только инспектор.

Также в полиции заявили, что указывать конкретные сроки введения таких штрафов преждевременно.