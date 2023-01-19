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56 минут назад

Россиян начнут штрафовать с помощью камер за еще одно нарушение

Мария Иванова

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что в 2023 году россиян начнут штрафовать с помощью камер за езду без полиса ОСАГО. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Россиян начнут штрафовать с помощью камер за еще одно нарушение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом точной даты запуска автоматических штрафов страховщики не знают. Для реализации проекта требовалось объединить базы данных ГИБДД и страховщиков.

«Проект сложный, мы долго готовились, сейчас продолжаем взаимодействие с ГИБДД», - объяснил глава РСА Евгений Уфимцев.

В МВД подчеркнули, что штрафы по административной статье 12.37 (отсутствие ОСАГО) с использованием технических средств пока не выписывались, правоприменительной практики для этого нет. Пока штрафовать за это нарушение может только инспектор.

Также в полиции заявили, что указывать конкретные сроки введения таких штрафов преждевременно.

Штраф за езду без ОСАГО сейчас составляет 800 рублей, при этом выписать его инспектор может неограниченное количество раз. Сообщалось, что со штрафами с камер планируют сделать по-другому: автоматическая система сможет выписывать не больше одного постановления в сутки.

Автоновости,Евгений Уфимцев,ГИБДД,
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