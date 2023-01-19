В России продают топовый Honda CR-V нового поколения

Во Владивостоке местный дилерский центр выставил на продажу шестое поколение китайского кроссовера Dongfeng Breeze, который представляет собой полноценный аналог японской Honda CR-V. Компания готова привезти новый автомобиль из КНР в максимально возможной комплектации за пять миллионов рублей. В стоимость входит доставка и растаможка. Модель представили в конце прошлого года: модель оказалась на 13 миллиметров длиннее исходного CR-V, но унифицирована с японским аналогом по технике и салону.

Интерьер топового кроссовера Honda CR-V обшит черно-красной натуральной кожей. В оснащение входят передние кресла с обогревом и вентиляцией, адаптивный круиз-контроль, двухсекционная панорамная крыша, светодиодная оптика и аудиосистема Bose. Кроме того, автомобиль оснащен обогревом руля, электроприводом передних сидений и функцией выбора режимов движения.

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

На китайском рынке кроссовер предлагают с полуторалитровой «турбочетверкой», отдача которой составляет 190 лошадиных сил. Агрегат укомплектован вариатором и системой полного привода. Одной из особенностей агрегата является возможность использования бензина АИ-92.

Привезти новый автомобиль дилер из Владивостока готов за 4 990 000 рублей. В Китае Breeze стоит от 190 до 250 тысяч юаней (около 1,71-2,25 миллиона рублей).