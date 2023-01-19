Exeed подтвердил появление новинок в 2023 году на российском рынке

Премиум-бренд Exeed, входящий в состав Chery, подвёл итоги деятельности на российском рынке в 2022 году и анонсировал планы на 2023-й и следующий годы.

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В 2022 году российский авторынок просел почти на 59%, лишившись многих игроков, территорию которых активнее начали осваивать китайские бренды. Exeed показал по итогам года рост в 264%, реализовав боле 13,5 тысяч автомобилей. Бестселлером бренда остался среднеразмерный TXL.

"На российском рынке в 2023 году ожидается несколько премьер бренда Exeed, среди которых будут как обновления текущего модельного ряда, так и полностью новые модели. В перспективе линейку дополнят также гибридные модели и электрокары", - сообщили в пресс-службе марки.