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19 минут назад

Exeed подтвердил появление четырех новинок в 2023 году на российском рынке

Российская Газета

Премиум-бренд Exeed, входящий в состав Chery, подвёл итоги деятельности на российском рынке в 2022 году и анонсировал планы на 2023-й и следующий годы.

Exeed подтвердил появление новинок в 2023 году на российском рынке
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

В 2022 году российский авторынок просел почти на 59%, лишившись многих игроков, территорию которых активнее начали осваивать китайские бренды. Exeed показал по итогам года рост в 264%, реализовав боле 13,5 тысяч автомобилей. Бестселлером бренда остался среднеразмерный TXL.

"На российском рынке в 2023 году ожидается несколько премьер бренда Exeed, среди которых будут как обновления текущего модельного ряда, так и полностью новые модели. В перспективе линейку дополнят также гибридные модели и электрокары", - сообщили в пресс-службе марки.

Ранее "РГ" писала, что новинок будет четыре, три из которых - обновлённые версии кроссоверов VX, TXL и LX. Новой моделью должен стать Exeed Yaoguang (AtlantiX).

Автоновости,Chery,
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