В России может появиться несколько новых автобрендов

Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев заявил, что в 2023 году в России могут появиться несколько новых автомобильных марок. Об этом сообщает Autonews.ru

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Калицев не уточнил, какие конкретно модели могут появиться, но заявил, что некоторые бренды давно хотят попасть на российский рынок. Он также привёл несколько примеров.

Прежде всего Калицев назвал модели иранской компании Iran Khodro. Седаны Tara показали на выставке запчастей и автокомпонентов MIMS-2022 прошлым летом – автомобиль создан на базе Peugeot 301 и оборудован 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с.

Также попасть на российский рынок планирует вьетнамская компания VinFast. Потенциальные продажи бренда могут стартовать с моделей VFe35, VFe34 и VF8. Всё это кроссоверы с бензиновыми двигателями мощностью от 150 до 408 л.с.

Помимо этого, велика вероятность появления на российском рынке премиальной марки из Китая Hongqi. Сейчас автомобили этого бренда ввозятся в Россию дилерами в частном порядке, но компания может запустить продажу бензиновых и электрических кроссоверов E-HS9 и HS5, а также седан H9.

Премиальный суббренд Great Wall, марка Wey, не раз проявляла интерес к российскому рынку. В модельном ряде компании стоит гибридный кроссовер Coffee 01.

Также в 2023 году на заводе в Энгельсе начнут выпускать автомобили под брендом Alfarus. Эксперт уточняет, что фактически под этим именем будут производиться китайские автомобили FAW. Первым автомобилем станет перелицованный электрокар FAW Bestune NAT.