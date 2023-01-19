Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
11 минут назад

В России может появиться несколько новых автобрендов

Елена Прошина

Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев заявил, что в 2023 году в России могут появиться несколько новых автомобильных марок. Об этом сообщает Autonews.ru

В России может появиться несколько новых автобрендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Калицев не уточнил, какие конкретно модели могут появиться, но заявил, что некоторые бренды давно хотят попасть на российский рынок. Он также привёл несколько примеров.

Прежде всего Калицев назвал модели иранской компании Iran Khodro. Седаны Tara показали на выставке запчастей и автокомпонентов MIMS-2022 прошлым летом – автомобиль создан на базе Peugeot 301 и оборудован 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с.

Также попасть на российский рынок планирует вьетнамская компания VinFast. Потенциальные продажи бренда могут стартовать с моделей VFe35, VFe34 и VF8. Всё это кроссоверы с бензиновыми двигателями мощностью от 150 до 408 л.с.

Помимо этого, велика вероятность появления на российском рынке премиальной марки из Китая Hongqi. Сейчас автомобили этого бренда ввозятся в Россию дилерами в частном порядке, но компания может запустить продажу бензиновых и электрических кроссоверов E-HS9 и HS5, а также седан H9.

Премиальный суббренд Great Wall, марка Wey, не раз проявляла интерес к российскому рынку. В модельном ряде компании стоит гибридный кроссовер Coffee 01.

Также в 2023 году на заводе в Энгельсе начнут выпускать автомобили под брендом Alfarus. Эксперт уточняет, что фактически под этим именем будут производиться китайские автомобили FAW. Первым автомобилем станет перелицованный электрокар FAW Bestune NAT.

Ранее стали известны самые популярные в России автомобили в 2022 году.

Автоновости,Peugeot 301,Iran Khodro,FAW,Peugeot,Алексей Калицев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители