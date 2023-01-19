МВД опровергло сообщения о штрафе за непристегнутый портрет

МВД опровергло информацию, прозвучавшую в соцсетях и некоторых СМИ, о том, что в Дагестане автовладельца "Газели" оштрафовали с помощью камеры за непристегнутый ремень безопасности портрета, который он перевозил на пассажирском сидении.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан, эта информация не соответствует действительности.
15 января текущего года в 11 часов 17 минут на 923 км федеральной автодороги "Кавказ" камерой автоматической фиксации выявлено нарушение, совершённое водителем автомобиля "ГАЗ-3302". Именно он был не пристегнут в момент фиксации.
При этом в республиканском МВД отметили, что перевозимый портрет камерой наблюдения не фиксировался. А как отмечают производители камер, проанализировавшие изображение, в этой ситуации данный прибор вообще не рассчитан на то, чтобы выявлять непристегнутых пассажиров.
Однако напомним недавнюю историю, когда в Татарстане автовладельца с помощью камеры оштрафовали за непристегнутого плюшевого кота, который вообще висел на стекле. Очевидно, что такие огрехи работы комплексов уважения к ним не прибавляют. Хотя в истории с дагестанским водителем ошибок не было.