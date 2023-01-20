Автомобили Aurus хотят продавать еще в одной стране

Российский производитель премиальных автомобилей Aurus намерен наладить продажи в Туркмении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Олега Коробченко — министра промышленности и торговли Республики Татарстан, где находится завод марки. Коробченко, принимающего участие в туркмено-российском бизнес-форуме, удивило обилие «Мерседесов» на дорогах центральноазиатской страны, а потому он намерен предложить местным властям наладить поставки «Аурусов».

Фото: Aurus Aurus

По дороге на форум политика обогнал кортеж из автомобилей Mercedes-Benz.

«Я еду и думаю, почему они ездят на «Мерседесах»? Хотя Aurus гораздо качественнее, полностью импортозамещенный, производится в России, дружественной Туркменистану стране», — сказал Коробченко.

Он пообещал переговорить с руководством завода Aurus в Елабуге и сформировать для властей Туркмении предложение, «от которого нельзя отказаться». По задумке Коробченко, в страну наладят экспорт как обычных седанов Aurus Senat, так и бронированных.

Примечательно, что глава Туркмении Сердар Бердымухамедов стал первым иностранным президентом, пересевшим на Aurus. Летом минувшего года в его гараже появился Senat Limousine с защитой по классу VR10: власти Республики купили броневик в белом цвете кузова, так как в Туркменистане запрещены автомобили черного цвета. А тремя годами ранее его отец, Гурбангулы Бердымухамедов, был так впечатлен презентацией «Аурусов», что изъявил желание приобрести всю линейку.