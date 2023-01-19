В Россию привезли пикап Hyundai на базе Tucson

Один из дилерских центров Владивостока предлагает приобрести под заказ первый серийный пикап компании Hyundai -- Santa Cruz. На американском рынке модель, построенную на платформе кроссовера Tucson четвертого поколения, прозвали спортивным автомобилем для приключений. Приморский автосалон готов доставить новинку, которую никогда не продавали на российском рынке, за 5 595 000 рублей. В прошлом году такой же автомобиль можно было приобрести за 3-3,8 миллиона рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Hyundai Santa Cruz, построенный на базе Tucson, представляет собой пикап с несущим кузовом, оборудованный четырехдверной двухрядной кабиной. Колесная база модели, которую разрабатывали для молодежной аудитории, составляет 3005 миллиметров. Длина грузовой платформы, для которой предусмотрена выдвижная крышка, составляет 1323 миллиметра. При этом в отделении присутствует специальная встроенная в пол ниша для перевозки различных вещей.

В оснащение пикапа входит цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым дисплеем, аудиосистема Bose, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов. Приморский дилер предлагает приобрести Santa Cruz с 2,5-литровой «четверкой» мощностью 193 лошадиные силы. Агрегат укомплектован восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Стоимость пикапа составляет 5 595 000 рублей.