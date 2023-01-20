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18 минут назад

Бывший завод Toyota в Петербурге хочет купить иранский автопроизводитель

Motor.ruиещё 1

До конца января 2023 года руководство компании Toyota озвучит Минпромторгу свои предложения, касающиеся своего автозавода в Санкт-Петербурге. В конце прошлого года японская марка уволила всех сотрудников, выплатив им существенные денежные компенсации. После роспуска персонала предприятие законсервировали. Главными покупателями площадки называли китайские компании. Однако в борьбу за бывший автозавод «Тойоты» неожиданно вступил Иран.

Иран вступил в борьбу за бывший автозавод «Тойоты» в Санкт-Петербурге
Фото: © Toyota© Toyota

В настоящий момент Toyota не озвучила никакой конкретики относительно условий сделки по продаже своего бывшего завода. Также до сих пор официально неизвестны потенциальные покупатели. Ожидается, что до конца нынешнего месяца руководство японской марки определится с будущем предприятия, которое продолжает простаивать.

Toyota начала сокращать персонал в Шушарах еще в середине ноября прошлого года. Чуть позже стало известно, что все уволенные сотрудники получат компенсацию в размере 12 месячных зарплат. Затем появилась информация, куда смогут устроиться бывшие работники Toyota. А уже в конце года сообщалось, что на площадке, скорее всего, наладят выпуск автомобилей других марок.

Официально компания Toyota объявила закрытие своего автозавода в Санкт-Петербурге в сентябре прошлого года. После шестимесячного простоя руководство японской марки не увидело возможности в продолжение производства.

Автоновости,Toyota,Минпромторг,
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