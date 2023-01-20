Компания Lancia обновила свою единственную модель — хэтчбек Ypsilon. Субкомпакт получил новый внешний и внутренний декор, по-прежнему предлагает обивку сидений из пластиковых отходов и оснащен медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Впервые Ypsilon идет с камерой заднего вида, а ещё у него сократилась гамма двигателей: из неё убрали метановый 0.9 TwinAir.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Марка Lancia готовится к радикальной трансформации. Это означает не только выход в премиальный сегмент рынка и пересмотр фирменного стиля, но и запуск новых моделей. Пока же решено обойтись малой кровью и обновить единственную машину в линейке на сегодняшний день — хэтчбек Ypsilon. Модель третьего поколения появилась в 2011 году. Она построена на платформе Fiat 500, и за 12 лет пережила два небольших рестайлинга.

В палитре кузовных красок Ypsilon появился новый «природный» цвет Dew Green. У хэтчбека иначе декорирован экстерьер и интерьер, улучшена графика приборной панели. Для обивки сидений по-прежнему можно выбрать синтетическую ткань Seaqual Yarn, которую делают из пластикового мусора, собранного в Средиземном море. И это только начало. Через несколько лет половина поверхностей, к которым можно прикоснуться в «Лянчах», будут из переработанного сырья или дружественных экологии материалов.