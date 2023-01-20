Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию

Концерн Toyota в конце прошлого года первым из автопроизводителей возобновил прямые поставки запчастей в Россию, пишут "Известия".

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В публикации говорится, что речь идет о деталях, которые не подпали под санкции. Кроме этого российская дочка "Тойота Мотор" (официальный поставщик продукции в РФ) разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, попавших под ограничения, в частности, электроники.

"Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) и Роспотребнадзор судятся с автоконцерном "Тойота Мотор" с начала июня 2022 года. Предметом разбирательства стало соблюдение прав потребителей и возобновление поставок запчастей в Россию. Поставщик прекратил ввоз запасных частей и автомобилей в Россию, объясняя это проблемами с логистикой. В публикации говорится, что с конца прошлого года "Тойота Мотор" восстановила прямые поставки компонентов для гарантийного ремонта автомобилей и их технического обслуживания.