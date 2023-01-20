Bloomberg: Маск руководил созданием ролика, преувеличивающего возможности автопилота Tesla

Глава американской компании Tesla Илон Маск в 2016 году лично руководил созданием видеоролика, в котором были преувеличены способности электромобилей этой марки к езде в режиме автопилота. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на электронную переписку Маска с сотрудниками компании.

Фото: ТАСС ТАСС

На кадрах видеозаписи, опубликованной в 2016 году на сайте Tesla, демонстрируется, как электромобиль в режиме автопилота преодолевает значительное расстояние по дорогам общего пользования. При этом сидящему на месте водителя человеку не приходится держаться за руль. После того как "водитель" выходит из машины, электромобиль в автоматическом режиме занимает место на парковке рядом с офисом Tesla.

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Как сообщает Bloomberg, Маск добивался создания этого рекламного ролика, который демонстрировал бы "удивительные возможности автопилота", и лично контролировал этот процесс, заявив сотрудникам, что выполнению этой задачи отдается "абсолютный приоритет". Из электронной переписки следует, что глава компании собирался дать понять потенциальным клиентам и инвесторам, что речь идет лишь о будущих возможностях электромобилей Tesla. Для создания видео использовалось программное обеспечение, не готовое к применению обычными пользователями. Планировалось, что необходимое ПО будет в дальнейшем установлено на электромобили в удаленном режиме.

Финальная версия ролика, как отмечает Bloomberg, вводит зрителя в заблуждение, давая ложное представление о якобы работающей на тот момент в полной мере функции автопилота. Так, надпись в начале видеозаписи гласит, что человек сидит на водительском месте исключительно ради соблюдения правил дорожного движения, "он ничего не делает, машина едет сама". Спустя более чем шесть лет "эти возможности так и не были реализованы", отмечает агентство.