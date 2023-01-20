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29 минут назад

Более половины россиян хотели бы приобрести автомобиль в 2023 году - исследование

Авторадио

Чуть больше половины россиян хотели бы приобрести автомобиль в текущем году, однако лишь 7% граждан уже точно решили это сделать, говорится в исследовании компаний «СберАвто» и «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Более половины россиян хотели бы приобрести автомобиль в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

9% участников опроса рассказали, что приобретут машину только при наличии выгодного предложения, а 5% – при условии, что им удастся выгодно продать имеющийся автомобиль. 39% респондентов готовы потратить на автомобиль до 500 тысяч рублей, а 35% указали сумму до миллиона рублей.

Каждый пятый может потратить до двух миллионов рублей, 2% – более пяти миллионов рублей.

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