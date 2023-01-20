Еще одна новинка на российском рынке - Volkswagen Tharu. Практически все автомобили, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

Как выяснила "Российская газета", цены на модель могут доходить до 3 000 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость машины будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Модель Tharu дебютировала в Поднебесной четыре года назад (в скором времени модель обновится). Машину выпускает совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Автомобиль спроектирован на базе платформы MQB. Габаритная длина составляет 4 453 мм, ширина 1 841 мм, высота - 1 632 мм, а размер колесной базы - 2 680 мм.