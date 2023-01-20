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1 час назад

В России можно заказать кроссовер Volkswagen Tharu

Российская Газета

Еще одна новинка на российском рынке - Volkswagen Tharu. Практически все автомобили, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ.

Как выяснила "Российская газета", цены на модель могут доходить до 3 000 000 рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость машины будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.

Модель Tharu дебютировала в Поднебесной четыре года назад (в скором времени модель обновится). Машину выпускает совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Автомобиль спроектирован на базе платформы MQB. Габаритная длина составляет 4 453 мм, ширина 1 841 мм, высота - 1 632 мм, а размер колесной базы - 2 680 мм.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

В Китае моторная гамма Volkswagen Tharu представлена бензиновыми двигателями 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 186 л.с. соответственно. Менее мощным мотором в паре с "роботом" с сухими сцеплениями оснащаются переднеприводные версии кроссовера, 186-сильный комплектуется роботизированной коробкой с мокрыми сцеплениями и положен для модификаций с полным приводом.

Автоновости,Видео,Volkswagen,
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