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26 минут назад

Snapdragon Digital Chassis демонстрирует технологию умного автомобильного шасси на внедорожнике

ПроКроссовер.ру

Технологическая компания Qualcomm прибыла на выставку CES в этом году с прототипом внедорожника под названием Snapdragon Digital Chassis. Автомобиль отличается новым дизайном и демонстрирует технологии, которые Qualcomm может предложить автопроизводителям.

Разработана технология умного автомобильного шасси на внедорожнике
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Модель имеет динамичные очертания кузова с цветными акцентами на колесах и распашными дверями сзади. Салон привлекает внимание обилием дисплеев, самый заметный из которых занимает всю приборную панель. Имея диагональ 55 дюймов, он разделен на несколько зон, таких как приборная панель, информационно-развлекательная система и дисплей переднего пассажира.Автомобиль также оснащен несколькими камерами для распознавания лиц и автоматически применяет пользовательские настройки для информационно-развлекательной системы, вентиляции и кондиционирования воздуха и сидений, как только замечает кого-то знакомого. Те же камеры разрешают доступ к множеству онлайн-сервисов.

Автоновости,Qualcomm,
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