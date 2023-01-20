Разработана технология умного автомобильного шасси на внедорожнике

Технологическая компания Qualcomm прибыла на выставку CES в этом году с прототипом внедорожника под названием Snapdragon Digital Chassis. Автомобиль отличается новым дизайном и демонстрирует технологии, которые Qualcomm может предложить автопроизводителям.

Модель имеет динамичные очертания кузова с цветными акцентами на колесах и распашными дверями сзади. Салон привлекает внимание обилием дисплеев, самый заметный из которых занимает всю приборную панель. Имея диагональ 55 дюймов, он разделен на несколько зон, таких как приборная панель, информационно-развлекательная система и дисплей переднего пассажира.Автомобиль также оснащен несколькими камерами для распознавания лиц и автоматически применяет пользовательские настройки для информационно-развлекательной системы, вентиляции и кондиционирования воздуха и сидений, как только замечает кого-то знакомого. Те же камеры разрешают доступ к множеству онлайн-сервисов.