В России появился кроссовер Volkswagen за 3 млн рублей

На классифайдах появились объявления о продаже Volkswagen Tharu, компактного кроссовера, который производится и продается в Китае, сообщает «Российская газета». Дилеры обещают привезти новинку в Россию примерно за три миллиона рублей – цена предварительная, так как зависит от курса валют. Tharu – это аналог Taos, и он делит платформу MQB со Skoda Karoq. Модель уже четыре года выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Шанхае.

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Стоит отметить, что еще в 2018 году ходили слухи, что Volkswagen Tharu локализуют в России и будут выпускать на заводе в Калужской области. Прошло три года, и на рынок вышел Taos, производство которого наладили в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ. А уже весной 2022-го Volkswagen прекратил сборку машин на ГАЗе, ввел режим простоя на калужском предприятии и поставил бизнес в стране на паузу.

Однако с легализацией параллельного импорта в Россию хлынули модели, прежде никогда здесь не продававшиеся. Одной из них и стал китайский Tharu, который мы когда-то ждали. В КНР кроссовер представлен с бензиновыми моторами объемом 1,4 и 2,0 литра, которые развивают 150 и 186 лошадиных сил соответственно.

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Оба они сочетаются с роботизированными коробками DSG: младший – с агрегатом DQ200 c сухими сцеплениями, старший – с DQ381, сцепления которой работают в масляной ванне. Для модификации с двухлитровым двигателем предусмотрена система полного привода 4Motion с многодисковой муфтой Haldex.