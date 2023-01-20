Госавтоинспекция столицы объявила о проведении рейда по нетрезвым водителям

В Москве пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Об этом в своем официальном канале сообщает управление Госавтоинспекции столицы. Мероприятия начнутся вечером 20 января и продолжатся до 22 числа.

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По оперативным данным в период с 1 по 19 января пресечено более 600 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения.