Госавтоинспекция столицы объявила о проведении рейда по нетрезвым водителям

В Москве пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Об этом в своем официальном канале сообщает управление Госавтоинспекции столицы. Мероприятия начнутся вечером 20 января и продолжатся до 22 числа.
По оперативным данным в период с 1 по 19 января пресечено более 600 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения.
Также Госавтоинспекция столицы обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию по номеру 102 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.