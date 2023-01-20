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6 минут назад

За электрокарами Tesla выстраиваются очереди после снижения цен

Motor.ru

Tesla начала 2023 год со снижения цен на электрокары с целью получить преимущество на рынке, на котором все больше конкурентов. Такой шаг привел к резкому увеличению спроса. Как пишет Automotive News Europe, немецкий завод Tesla в районе Грюнхайде к юго-востоку от Берлина с трудом справляется с числом заказов: срок поставки базовой Model Y после удешевления на 17 процентов сдвинулся с января-марта на февраль-март всего за неделю.

За подешевевшими электрокарами Tesla выстраиваются очереди
Фото: Motor.ruMotor.ru

Ситуация с другими исполнениями Model Y чуть лучше: Long Range и Performance, которые подешевели на четыре и один процент соответственно, по-прежнему обещают поставить в январе-марте.

Tesla следует нарастить объемы производства на немецкой «Гигафабрике», сказал на организованной немецким профсоюзом IG Metall подиумной дискуссии Йорг Штайнбах — министр экономики Бранденбурга, где расположен завод. По его словам, Tesla уже нанимает от 200 до 300 сотрудников в неделю, в то время как другим компаниям не хватает персонала. На «Гига-Берлин» уже трудится порядка девяти тысяч человек.

Сотрудники жалуются на переработки: в профсоюзе IG Metall заявляют о продолжительных рабочих днях и частых сменах в выходные, что вызвано стремлением Tesla увеличить объемы сборки за счет имеющегося персонала. Вместе с тем «Гигафабрика» отстает от производственных планов. Только в конце декабря она вышла на три тысячи Model Y в неделю — на два месяца позже, чем планировалось.

Далеко не все довольны снижению стоимости Tesla. В Китае электрокары подешевели уже второй раз за три месяца, что вызвало возмущение клиентов, купивших «Теслы» по более высокой цене. В начале января их владельцы начали собираться у офисов марки от Чэнду до Шэньчжэня, требуя компенсировать разницу.

Автоновости,Tesla,
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