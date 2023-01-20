Эмбарго на нефтепродукты вступит в силу в феврале: что будет с ценами на бензин

С 5 февраля начнет действовать эмбарго на поставки в страны Евросоюза российских нефтепродуктов. Так, экспорт будет перенаправляться в Азию. Life разбирался, как это отразится на стоимости бензина и дизеля на заправках.

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По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в таких странах, как Китай и Индия, достаточно своих НПЗ и нефтепродуктов. В этой связи ожидается снижение размера экспорта бензина, дизеля, авиакеросина и других наименований.

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Это станет драйвером падения цены на топливо на внешнем рынке, отметил эксперт. Он пояснил, что покупатели будут просить дисконт. Деев прогнозирует сокращение прибыли российских НПЗ. Ситуация побудит поднимать стоимость, так как появится необходимость в компенсации сокращения выручки. Следовательно, в России топливо подорожает, предупредил специалист.

По мнению собеседника, рост цен на бензин и дизель, вероятно, будет наблюдаться весной – в марте. Речь идет о 2-3%.

У первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала другое мнение на этот счет. Он не ожидает корректировок в цене на бензин на внутреннем рынке. Ожидаемое сохранение цен на текущем уровне связано с тем, что бензин является социально важным продуктом, отметил эксперт.

Собеседник указал на наличие у правительства

эффективных инструментов для регулирования цен на бензин. Кроме того, как отметил Сигал, в стране отсутствует проблема с добычей нефти.

Он также сообщил о грядущей переориентации на восток. Отношения со многими странами налажены, в частности, с Турцией, Индией и Китаем, подчеркнул эксперт. Он напомнил о том, что в этих странах есть перерабатывающие заводы, которые принадлежат российским компаниям.

По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, ситуация с эмбарго не повлияет на нефтяные котировки. Он прогнозирует уровень в 90 долларов за баррель и выше в текущем году.

О других факторах, влияющих на цены, рассказал аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Речь идет о росте акциза на топливо с 1 января 2023 года в среднем на 4%, а также об увеличении НДПИ, которое будет повышать мотивацию российских нефтяников к увеличению розничных цен на топливо.