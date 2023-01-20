Почему дизельное топливо дешевеет в опте и дорожает на АЗС

В январе оптовые цены на дизельное топливо (ДТ) в России снизились до минимальных значений по зимнему ДТ - за год, по межсезонному - с декабря 2020 года, по летнему - с 2018 года, а цены на АЗС рекордно растут. С бензином ситуация аналогичная, но его стоимость в рознице хотя бы стабильна, почти не меняясь с весны 2022 года.
На АЗС дизель с сентября прошлого года подорожал на 4 рубля 13 копеек (на 7,5%). За прошлый год рост составил 9,1%, что, конечно, ниже годовой инфляции, но если взять отрезок именно с сентября (что, конечно, не совсем корректно), то темпы роста цены ДТ больше чем в два раза опередили темпы инфляции.
Тонна зимнего дизеля в середине ноября - начале зимнего сезона в России - стоила около 64,5 тысячи рублей, сейчас в середине зимы ее можно купить на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за 50,3 тысячи рублей. В тонне примерно 1190 литров ДТ. То есть в ноябре литр в опте стоил 54,2 рубля, а сейчас - 42,3 рубля. В рознице, по данным Росстата, в ноябре ДТ стоило 55,95 рубля, а сейчас - 58,81 рубля за литр.
А в феврале нас ждет эмбарго ЕС на импорт наших нефтепродуктов. В идеале это должно увеличить предложение ДТ на внутреннем рынке, что может надавить на цены. Но это также снизит доходы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), по ДТ большая часть поступлений шла именно с отправки его на экспорт в Европу. Компенсировать потери при отсутствии равноценных экспортных альтернатив (а их нет) проще всего на внутреннем рынке. Цены на АЗС у нас находятся под присмотром государства, вырасти выше инфляции им не позволят, но и такое подорожание будет смотреться странно на фоне низкой стоимости в опте. И тем более, если она продолжит снижаться.
Российский оптовый рынок уже сейчас начал отыгрывать вступление в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов в ЕС, считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Перенаправить экспорт дизеля намного сложнее, чем экспорт сырой нефти, так как крупнейшие потребители российской сырой нефти (Китай и Индия) в нефтепродуктах практически не нуждаются. На этом фоне российские нефтяники, как минимум, в первые месяцы после эмбарго будут направлять максимальные объемы дизеля на внутренний рынок, что продолжит давить на оптовые цены в стране. Какого-то резкого изменения ситуации прямо после 5 февраля ожидать не стоит, так как процесс перенаправления экспорта является не дискретным, а непрерывным, то есть его начало наблюдается уже сейчас. При этом оптовые цены на дизель внутри России еще имеют потенциал снижения в пределах 10-15%, считает эксперт.
Банк России ожидает, что в 2023 году инфляция в России составит 5-7%. За две недели этого года, к 16 января, по данным Росстата, она составила 0,39%. Дизельное топливо за этот же период подорожало на 0,7%, то есть почти в два раза сильнее, чем средний показатель роста цен в стране. Но есть и повод для оптимизма: розничный рынок всегда реагирует с запозданием на изменения цен в опте.
Снижение цен в опте в конечном счете скажется на розничных ценах, но из-за временного лага, связанного с отгрузкой купленных нефтепродуктов, влияние будет отложенным, поясняет руководитель Центра развития энергетики (Центр РЭ) Кирилл Мельников. Купленные сейчас на бирже нефтепродукты поступят в продажу на АЗС только во второй половине февраля, уточняет эксперт.
Кроме того, цены на АЗС отыгрывали подорожание оптовых цен, которое наблюдалось в конце прошлого года, - сейчас рост цен в рознице, вероятно, приостановится, считает Кауфман.
По мнению Мельникова, эмбарго ЕС приведет к снижению цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в феврале-марте. В дальнейшем ситуацию предсказать сложнее, поскольку многое будет зависеть от того, насколько сильно нефтекомпании решат сократить переработку. При сильном сокращении переработки нынешний профицит топлива на рынке может исчезнуть на фоне сезонного роста спроса весной и вывода ряда мощностей НПЗ в ремонты.