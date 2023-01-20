Почему дизельное топливо дешевеет в опте и дорожает на АЗС

В январе оптовые цены на дизельное топливо (ДТ) в России снизились до минимальных значений по зимнему ДТ - за год, по межсезонному - с декабря 2020 года, по летнему - с 2018 года, а цены на АЗС рекордно растут. С бензином ситуация аналогичная, но его стоимость в рознице хотя бы стабильна, почти не меняясь с весны 2022 года.

Фото: Российская Газета Российская Газета

На АЗС дизель с сентября прошлого года подорожал на 4 рубля 13 копеек (на 7,5%). За прошлый год рост составил 9,1%, что, конечно, ниже годовой инфляции, но если взять отрезок именно с сентября (что, конечно, не совсем корректно), то темпы роста цены ДТ больше чем в два раза опередили темпы инфляции.

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Тонна зимнего дизеля в середине ноября - начале зимнего сезона в России - стоила около 64,5 тысячи рублей, сейчас в середине зимы ее можно купить на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за 50,3 тысячи рублей. В тонне примерно 1190 литров ДТ. То есть в ноябре литр в опте стоил 54,2 рубля, а сейчас - 42,3 рубля. В рознице, по данным Росстата, в ноябре ДТ стоило 55,95 рубля, а сейчас - 58,81 рубля за литр.

А в феврале нас ждет эмбарго ЕС на импорт наших нефтепродуктов. В идеале это должно увеличить предложение ДТ на внутреннем рынке, что может надавить на цены. Но это также снизит доходы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), по ДТ большая часть поступлений шла именно с отправки его на экспорт в Европу. Компенсировать потери при отсутствии равноценных экспортных альтернатив (а их нет) проще всего на внутреннем рынке. Цены на АЗС у нас находятся под присмотром государства, вырасти выше инфляции им не позволят, но и такое подорожание будет смотреться странно на фоне низкой стоимости в опте. И тем более, если она продолжит снижаться.

Российский оптовый рынок уже сейчас начал отыгрывать вступление в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов в ЕС, считает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Перенаправить экспорт дизеля намного сложнее, чем экспорт сырой нефти, так как крупнейшие потребители российской сырой нефти (Китай и Индия) в нефтепродуктах практически не нуждаются. На этом фоне российские нефтяники, как минимум, в первые месяцы после эмбарго будут направлять максимальные объемы дизеля на внутренний рынок, что продолжит давить на оптовые цены в стране. Какого-то резкого изменения ситуации прямо после 5 февраля ожидать не стоит, так как процесс перенаправления экспорта является не дискретным, а непрерывным, то есть его начало наблюдается уже сейчас. При этом оптовые цены на дизель внутри России еще имеют потенциал снижения в пределах 10-15%, считает эксперт.

Банк России ожидает, что в 2023 году инфляция в России составит 5-7%. За две недели этого года, к 16 января, по данным Росстата, она составила 0,39%. Дизельное топливо за этот же период подорожало на 0,7%, то есть почти в два раза сильнее, чем средний показатель роста цен в стране. Но есть и повод для оптимизма: розничный рынок всегда реагирует с запозданием на изменения цен в опте.

Снижение цен в опте в конечном счете скажется на розничных ценах, но из-за временного лага, связанного с отгрузкой купленных нефтепродуктов, влияние будет отложенным, поясняет руководитель Центра развития энергетики (Центр РЭ) Кирилл Мельников. Купленные сейчас на бирже нефтепродукты поступят в продажу на АЗС только во второй половине февраля, уточняет эксперт.

Кроме того, цены на АЗС отыгрывали подорожание оптовых цен, которое наблюдалось в конце прошлого года, - сейчас рост цен в рознице, вероятно, приостановится, считает Кауфман.