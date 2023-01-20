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1 час назад

Haval увеличил цены почти на все модели для России

Wroom.ru

Китайская марка Haval повысила рекомендованные цены на кроссоверы и внедорожники 2023 года выпуска.

Haval увеличил цены почти на все модели для России
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Самая популярная модель бренда, паркетник Haval Jolion, подорожал на 100 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь цены на автомобиль начинаются с отметки 1 899 000 рублей.

Haval Jolion

Кроссоверы Haval F7 и F7x прибавили по 150 тысяч рублей. На ту же сумму выросла стоимость модели Haval Dargo, который теперь обойдётся как минимум в 2 999 000 рублей.

Машины 2022 года выпуска пока продаются по старым прайсам. А единственной моделью, которую не затронуло повышение, стал рамный внедорожник Haval H9 — автомобиль предлагается по прежней цене от 4 099 000 рублей.

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За прошлый год в России было зарегистрировано 34 128 автомобилей Haval, примерно половина спроса пришлась на Jolion. В наступившем году китайцы не обещают новых моделей для российского рынка, но скоро у дилеров должна появиться новая, внедорожная версия кроссовера Dargo.

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