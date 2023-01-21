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15 минут назад

Кроссовер Opel Grandland X вернется в Россию

Motor.ruиещё 1

В конце 2019 года компания Opel вернулась на российский рынок с двумя моделями — пассажирским микроавтобусом Zafira Life и кроссовером Grandland X. Спустя всего пару лет официальные поставки прекратились по понятным причинам, но теперь модель собираются вернуть по схеме параллельного импорта. Как пишет Autonews, Grandland X привезут в Россию крупные дилерские сети. Точная стоимость пока неизвестна, но ожидается, что она будет стартовать с 2,15 миллиона рублей.

Кроссовер Opel Grandland X вернется в Россию
Фото: Motor.ruMotor.ru

Россиянам Grandland X предложат в трех комплектациях — Cosmo, Innovation и Enjoy, — на которые уже можно оформить предзаказ. В список оснащения в максимальной комплектации включены диодная оптика, круиз-контроль, камеры кругового обзора, дистанционный пуск двигателя, антиблокировочная система, датчики света и дождя, а также автоматический дальний свет. Климат-контроль в салоне двухзонный, есть подогрев передних и задних сидений.

Кроссовер оснащен 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил (240 Нм крутящего момента) и шестиступенчатым автоматом Aisin — такая связка предлагалась в российской спецификации модели. Привод у автомобиля передний, расход топлива составляет 7,3 литра на 100 километров пути в смешанном цикле.

Откуда в Россию будут возить Grandland X, неясно. Opel обновил модель еще летом 2021 года: кроссовер получил более современную внешность с фирменным передком Vizor, фары со 168 светодиодами и цифровой кокпит, а также лишился литеры X в названии. Цена рестайлингового автомобиля в Германии стартует с 30 980 евро, что составляет 2,3 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.

Opel Grandland в новом обличии должен был официально приехать в Россию в 2022 году вместе с хэтчбеком Astra шестого поколения и кроссовером Mokka. Однако планы по импорту были нарушены, а весной стало известно о закрытии завода Opel и Peugeot в Калужской области.

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