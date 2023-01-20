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1 час назад

В Москве в выходные проведут рейд по выявлению пьяных водителей

Парламентская газета

В Москве сотрудники Госавтоинспекции с вечера пятницы до воскресенья проведут рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД.

В Москве в выходные проведут рейд по выявлению пьяных водителей
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Отмечается, что в период с 1 по 19 января было пресечено более 600 фактов управления автомобилем с признаками опьянения. «С сегодняшнего вечера (20 января. — Прим. ред.) по 22 января 2023 года управлением Госавтоинспекции Москвы проводится рейд «Нетрезвый водитель», — говорится в сообщении.

Всех участников дорожного движения призвали сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на работе неадекватно и управляют транспортом в нетрезвом состоянии. Также россиян предупредили о последствиях нетрезвого вождения, нередко это заканчивается трагически.

Как сообщала «Парламентская газета», в ГИБДД сообщили, что на новогодних каникулах в России произошло 1,7 тысячи ДТП. В результате этих аварий погиб 291 человек, еще более 2,6 тысячи травмированы.

Автоновости,ГИБДД,
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