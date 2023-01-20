Появились официальные фото обновлённого Hongqi HS5, который собрался в РФ

Китайскому премиальному кроссоверу подправили не только внешность: внутри тоже достаточно обновок. Кроме того, на родине модель стала мощнее.

Фото: Hongqi Hongqi

В конце прошлого года стало известно о том, что концерн FAW все же намерен официально вывести свой премиум-бренд Hongqi («хунцы» или «красное знамя») на российский рынок: у нас сертифицированы паркетник HS5 и роскошный седан H9. Кросс к нам приедет в исходном виде, то есть образца 2019 года. А вот в родном Китае скоро стартует рестайлинговый HS5: на фото местного минпрома такой SUV засветился в начале января, теперь же появились фирменные картинки, их выложили в соцсети Weibo.

Обновленный Hongqi HS5

Внешность Hongqi HS5 подправили в соответствии с актуальным фирменным стилем марки. Кроссовер получил гигантскую радиаторную решетку «под Rolls-Royce», новые передний бампер и головную оптику. Благодаря снимкам сертификационного органа мы также знаем, что еще заменили задний бампер, а фонари сделали в виде единой плашки, которую пронзает тонкая хромированная полоска.

Обновленный Hongqi HS5 на фото минпрома КНР

После рестайлинга длина «китайца» выросла на 25 мм до 4785 мм, ширина, напротив, уменьшена на 2 мм до 1905 мм. Высота и колесная база прежние – 1700 и 2870 мм соответственно.

В салоне установили иные переднюю панель и центральный тоннель. Кроссовер сохранил табло, но при этом экраны приборки и мультимедиа-системы вроде бы стали больше. Кроме того, Hongqi HS5 достался новый блок управления «климатом» — он теперь с тремя «кругляшами», в которые встроены небольшие дисплеи.

На родине кроссовер стал мощнее: бензиновая «турбочетверка» 2.0 выдает 252 л.с. вместо 224 л.с. (в Россию HS5 приедет с 218-сильным мотором). О коробке информации пока нет. Дореформенный Hongqi HS5 в Китае доступен с шестиступенчатым «автоматом», привод передний или полный (в РФ будет только полноприводный вариант).