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46 минут назад

Audi засудила китайского автопроизводителя Nio

Российская Газетаиещё 1

Более года длилось разбирательство по иску Audi к компании Nio, выпускающей электромобили со штаб-квартирой в Шанхае. Суд согласился с тем, что названия китайской марки, такие как ES6 и ES8, слишком похожи на маркировку моделей Audi - S6 и S8 соответственно.

Audi засудила китайского автопроизводителя Nio
Фото: Пресс-служба NioПресс-служба Nio

Отличия в названиях Audi и Nio есть, но их недостаточно для некоторых случаев, например, буква E может не считываться при произнесении, отметил судья.

Также буква E в мировой практике наименования моделей часто обозначает электрический тип силовой установки, поэтому, согласно, решению суда, есть риск того, что некоторые покупатели могут решить, что ES6 является моделью S6, укомплектованной электрической трансмиссией.

Nio уже заявила, что будет обжаловать решение. Пока же компании грозит штраф в размере 250 000 евро или тюремное заключение управляющего директора Nio в Европе на срок до шести месяцев.

В Audi вердиктом суда довольны: "Мы стараемся всесторонне защищать нашу интеллектуальную собственность. Решение суда подтверждает, что наименования моделей нарушали права на товарный знак нашего бренда. Многие из наших моделей являются культовыми как для нас, так и для наших клиентов, особенно это относится к спортивным моделям серии S".

Ещё до суда марка Nio приняла решение во избежание новых разбирательств переименовать кроссовер ES7 для рынка Европы в EL7.

Пресс-служба Nio
Пресс-служба Nio
Автоновости,Audi S6,Audi,
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