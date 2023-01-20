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41 минуту назад

В России возобновили производство двигателей 60-х годов

Лера Букина

Заволжский моторный завод сообщил о том, что перезапустил производство восьмицилиндровых двигателей серий 523/524.

В России возобновили производство двигателей 60-х годов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в настоящее время предприятие входит в состав группы Sollers.

С конвейера двигатели были сняты в 2021 году, однако санкции Запада побудили наладить их сборку. Ожидается, что моторы будут поставлять на конвейеры сборочных предприятий России.

Двигатели были разработаны еще в 1960-х годах. В середине декабря стало известно о том, что Sollers решила начать их выпускать. Сроки тогда не раскрывались. Организация производства заняла около четырех недель.

Как отмечается, двигатели будут поставлять в основном на вторичный рынок. Вместе с тем подчеркивается, что и некоторые новые машины получат такие двигатели.

По словам генерального директора ЗМЗ Руслана Горевого, двигатель ЗМЗ V8, особенно в битопливном исполнении, может конкурировать в вопросе стоимости эксплуатации. Данная продукция отличается хорошими динамическими характеристиками.

Бензиновая версия 523 обеспечивает 124 л.с. и 298 Нм крутящего момента, битопливная версия 524 о - 138 л.с. и 314 Нм. Вторая потребляет не только бензин, но и пропан-бутан.

В общей сложности в период с 1963 по 2021 годы в стране выпустили свыше 6,5 миллиона двигателей данного семейства.

Ранее стало известно о планах «АвтоВАЗа» выпустить первую партию электрических Lada e-Largus, возобновить сборку Lada Vesta NG. Предприятие приступит к тестированию вариатора и работе над новыми моделями.

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