Tesla отменяет свое решение о руле для Model S и X

Начиная с обновления 2021 года, все флагманские автомобили Tesla стали оснащаться рулевым колесом в форме коромысла вместо обычного круглого колеса. Генеральный директор Илон Маск сказал, что компания никогда не откажется от этого решения, но вы можете загрузить приложение Configurator на веб-сайте Tesla и убедиться, что этот вариант снова есть.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Комментируя переход с руля на гоночный штурвал, Маск рассудил, что это привело к улучшению видимости и позволило заменить подрулевые лепестки сенсорными кнопками на руле. Со своей стороны, однако, водители продолжали жаловаться, что вилка делала развороты в ограниченном пространстве слишком сложными для выполнения и увеличивала риск несчастных случаев в ситуациях, когда быстрое и точное рулевое управление было необходимо.