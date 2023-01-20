Tesla отменяет свое решение о руле для Model S и X

Начиная с обновления 2021 года, все флагманские автомобили Tesla стали оснащаться рулевым колесом в форме коромысла вместо обычного круглого колеса. Генеральный директор Илон Маск сказал, что компания никогда не откажется от этого решения, но вы можете загрузить приложение Configurator на веб-сайте Tesla и убедиться, что этот вариант снова есть.
Комментируя переход с руля на гоночный штурвал, Маск рассудил, что это привело к улучшению видимости и позволило заменить подрулевые лепестки сенсорными кнопками на руле. Со своей стороны, однако, водители продолжали жаловаться, что вилка делала развороты в ограниченном пространстве слишком сложными для выполнения и увеличивала риск несчастных случаев в ситуациях, когда быстрое и точное рулевое управление было необходимо.
В дополнение к возвращению руля, все первоклассные Tesla скоро будут поставляться с поворотным сенсорным экраном информационно-развлекательной системы, который можно повернуть лицом к водителю или переднему пассажиру.