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9 минут назад

General Motors разработала небольшой электрический пикап для оценки интереса автолюбителей

PNZdrive

Если новый пикап одобрят для производства, он будет стоить меньше 30 000 долларов. Изображенный здесь во внедорожном облике Z71, Chevrolet S10 представляет собой небольшой пикап, который General Motors отказывается продавать в США. Он доступен в Бразилии, Аргентине и других странах Латинской Америки и будет конкурировать с Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz в США. Вместо того, чтобы привезти его в США, GM обдумывает идею чисто электрического пикапа, который будет иметь две двери, низкую линию крыши.

General Motors разработала небольшой электропикап
Фото: GM GM

Automotive News увидел маркетинговые изображения рабочей лошадки с нулевым уровнем выбросов во время посещения дизайн-студии GM в Уоррене, штат Мичиган. Он выглядит «футуристичным и спортивным», хотя и немного меньше, чем компактные газовые пикапы от Ford и Hyundai. Неясно, какой значок он будет носить, если он будет одобрен для производства, и неизвестно, как он будет называться. В случае одобрения серийная модель будет стоить менее 30 000 долларов.

Пока рано говорить, будет ли он ездить на специальной электрической платформе или на модификации существующего грузовика. Вице-президент по глобальному прогнозированию транспортных средств в AutoForecast Solutions Сэм Фиорани считает, что это будет последний сценарий, если S10 получит электрическую трансмиссию. Однако на данный момент это всего лишь предположение.

Напомним, что помимо S10 у Chevrolet также есть Montana третьего поколения , представленная в конце 2022 года. Это переднеприводный грузовик меньшего размера с 1,2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 133 л.с.. Представитель AutoForecast Solutions также предположил, что дешевый электрический пикап GM может быть связан с Montana, изображенной ниже.

GM
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