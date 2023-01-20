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17 минут назад

Движение по Крымскому мосту перекроют на 6 часов

Газета.Ru

Автодорожную часть Крымского моста закроют на несколько часов 20 января, объявил Минтранс Крыма в своем Telegram-канале.

Движение по Крымскому мосту перекроют на 6 часов
Фото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

«20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», - говорится в сообщении ведомства.

Водителей попросили заранее планировать свои поездки и следить за обновление информации.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В результате взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.

Автоновости,Минтранс РФ,НАК,
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