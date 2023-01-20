Движение по Крымскому мосту перекроют на 6 часов

«20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», - говорится в сообщении ведомства.