Движение по Крымскому мосту перекроют на 6 часов

Автодорожную часть Крымского моста закроют на несколько часов 20 января, объявил Минтранс Крыма в своем Telegram-канале.
«20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», - говорится в сообщении ведомства.
Водителей попросили заранее планировать свои поездки и следить за обновление информации.
8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. В результате взрыва загорелись топливные цистерны железнодорожного состава, обрушились два пролета автомобильной части моста, погибли, по предварительным данным, пять человек.