Ford представил новый внедорожник Everest Wildtrak

Ford New Zealand сегодня объявил об изменениях в линейке Everest, подтвердив, что первый в истории Everest Wildtrak появится в июле 2023 года, и теперь клиенты могут также выбрать Everest Sport с популярной 2,0-литровой трансмиссией Bi-Turbo. Everest Sport Bi-Turbo поступит в продажу в марте 2023 года по рекомендованной цене 77 990 долларов.

Фото: Ford Ford

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Внутри Everest Wildtrak сочетает в себе роскошный кожаный салон с умными технологиями, призванными сделать жизнь владельцев проще и удобнее. Сиденья водителя и переднего пассажира имеют 10- и 8-позиционную регулировку мощности, функции обогрева и охлаждения, а также логотипы Wildtrak, вышитые на спинках сидений строчкой Cyber Orange. Отделка сидений кожей черного дерева и замшей Miko , а также контрастная строчка перенесены на задние сиденья и центральный подлокотник, а цвет Cyber Orange также присутствует на приборной панели, дверях, приборной панели и электронном переключателе передач.

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