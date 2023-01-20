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1 час назад

Бренд Ford представил новый внедорожник Ford Everest Wildtrak

ПроКроссовер.ру

Ford New Zealand сегодня объявил об изменениях в линейке Everest, подтвердив, что первый в истории Everest Wildtrak появится в июле 2023 года, и теперь клиенты могут также выбрать Everest Sport с популярной 2,0-литровой трансмиссией Bi-Turbo. Everest Sport Bi-Turbo поступит в продажу в марте 2023 года по рекомендованной цене 77 990 долларов.

Ford представил новый внедорожник Everest Wildtrak
Фото: Ford Ford
Ford

Внутри Everest Wildtrak сочетает в себе роскошный кожаный салон с умными технологиями, призванными сделать жизнь владельцев проще и удобнее. Сиденья водителя и переднего пассажира имеют 10- и 8-позиционную регулировку мощности, функции обогрева и охлаждения, а также логотипы Wildtrak, вышитые на спинках сидений строчкой Cyber Orange. Отделка сидений кожей черного дерева и замшей Miko , а также контрастная строчка перенесены на задние сиденья и центральный подлокотник, а цвет Cyber Orange также присутствует на приборной панели, дверях, приборной панели и электронном переключателе передач.

Ford

Высокотехнологичная кабина определяется 12,4-дюймовым полностью цифровым приборным щитком и портретно-ориентированным 12-дюймовым сенсорным экраном, который управляет мощной информационно-развлекательной системой Ford SYNC 4A. Everest Wildtrak также оснащен стереосистемой с десятью динамиками и беспроводной зарядкой устройств в стандартной комплектации, а также поддерживает беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto. Добавление 2,0-литрового силового агрегата Bi-Turbo дает покупателю Everest Sport выбор из двух двигателей.

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