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26 минут назад

Стоимость ремонта машин резко вырастет через несколько месяцев

Motor.ru

Стоимость ремонтных работ в российских автосервисах существенно вырастет уже к лету текущего 2023 года. По прогнозу представителей крупнейшей отечественной сети автосервисов Fit Service, ценник вырастет на 14 процентов уже к середине года. Участники рынка отмечают, что в стране по-прежнему сохраняется дефицит многих автозапчастей, российские автовладельцы из-за этого стараются экономить на ремонте и рискуют в ближайшем будущем столкнуться с более серьезными поломками.

Стоимость ремонта машин резко вырастет уже к лету
Фото: DepositphotosDepositphotos

Как рассказал директор и сооснователь сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев, весь прошлый год многие автосервисы старались искусственно удерживать стоимость на прежнем уровне и не повышать цены. Но в 2023 году ценники придется поднять — как минимум из-за того, что около 40 процентов затрат приходится на зарплаты, а на фоне общего роста цен, сотрудникам сервиса перестает хватать старого оклада на все расходы.

Кроме того, подорожали запчасти, расходные материалы, оборудование и выросли налоги. Сервисы будут вынуждены повысить ценники на услуги, чтобы иметь возможность оставаться на плаву. Соловьев прогнозирует в первые полгода 2023 года рост цен на 12-14 процентов.

На фоне дефицита запчастей в России уже не первый раз обсуждают послабления для сервисов. Так, в начале января общественная палата вновь выступила с предложением увеличить сроки ремонта по ОСАГО, а также разрешить автосервисам использовать подержанные запчасти для ремонта машин.

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