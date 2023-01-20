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25 минут назад

В ГИБДД Москвы предупредили водителей о рейдах

Алиса Селезнёва

В Москве с 20 по 22 января будет проводиться рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщила в своем Telegram-канале столичная Госавтоинспекция.

В ГИБДД Москвы предупредили водителей о рейдах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что 1 по 19 января было пресечено «более 600 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения».

Госавтоинспекция столицы призвала неравнодушных сообщать в полицию «о водителях, которые водят себя по дороге неадекватно».

«В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения – часто такие факты приводят к трагедиям. Не допускайте непоправимых ошибок, если выпили, не садитесь за руль», - заявили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД анонсировали регулярные проверки во всех российских регионах для выявления пьяных водителей. Инспекторы сообщили, что за эти новогодние каникулы - с 1 по 8 января - в РФ произошло более 1,7 тысячи аварий, 120 из них - по вине водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.

За езду в пьяном виде в России предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. В 2021 году было ужесточено наказание для водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. В этом случае им грозит до трех лет лишения свободы, также штрафы в 300-500 тысяч рублей.

Автоновости,ГИБДД,
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