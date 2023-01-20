В ГИБДД Москвы предупредили водителей о рейдах

В Москве с 20 по 22 января будет проводиться рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщила в своем Telegram-канале столичная Госавтоинспекция.

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В ведомстве отметили, что 1 по 19 января было пресечено «более 600 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения».

Госавтоинспекция столицы призвала неравнодушных сообщать в полицию «о водителях, которые водят себя по дороге неадекватно».

«В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения – часто такие факты приводят к трагедиям. Не допускайте непоправимых ошибок, если выпили, не садитесь за руль», - заявили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД анонсировали регулярные проверки во всех российских регионах для выявления пьяных водителей. Инспекторы сообщили, что за эти новогодние каникулы - с 1 по 8 января - в РФ произошло более 1,7 тысячи аварий, 120 из них - по вине водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.