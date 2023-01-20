Единое ОСАГО для России и Беларуси одобрят в марте

Единое ОСАГО для России и Беларуси будет одобрено в марте. Это плановый срок одобрения модельного закона Советом Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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По его словам, это один из ключевых этапов запуска объединенного полиса ОСАГО для двух стран.

Совет Парламентского Собрания создан для организации работы собрания и предварительной подготовки решений по вопросам его деятельности. В его состав входит все руководство Парламентского собрания и председатели всех комиссий этой организации.