Единое ОСАГО для России и Беларуси одобрят в марте

Единое ОСАГО для России и Беларуси будет одобрено в марте. Это плановый срок одобрения модельного закона Советом Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
По его словам, это один из ключевых этапов запуска объединенного полиса ОСАГО для двух стран.
Совет Парламентского Собрания создан для организации работы собрания и предварительной подготовки решений по вопросам его деятельности. В его состав входит все руководство Парламентского собрания и председатели всех комиссий этой организации.
"Решение Совета Парламентского собрания во многом предопределит решение самого Парламентского собрания, которое также должно будет одобрить модульный закон. Затем законодательства обеих стран в части обязательного страхования автогражданской ответственности будут приведены в соответствие", - пояснил Евгений Уфимцев.