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18 минут назад

Единое ОСАГО для России и Беларуси одобрят в марте

Российская Газета

Единое ОСАГО для России и Беларуси будет одобрено в марте. Это плановый срок одобрения модельного закона Советом Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Единое ОСАГО для России и Беларуси одобрят в марте
Фото: Алексей Майшев/РИА НовостиАлексей Майшев/РИА Новости

По его словам, это один из ключевых этапов запуска объединенного полиса ОСАГО для двух стран.

Совет Парламентского Собрания создан для организации работы собрания и предварительной подготовки решений по вопросам его деятельности. В его состав входит все руководство Парламентского собрания и председатели всех комиссий этой организации.

"Решение Совета Парламентского собрания во многом предопределит решение самого Парламентского собрания, которое также должно будет одобрить модульный закон. Затем законодательства обеих стран в части обязательного страхования автогражданской ответственности будут приведены в соответствие", - пояснил Евгений Уфимцев.

Автоновости,Евгений Уфимцев,
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