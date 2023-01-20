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20 января

В России появился китайский кроссовер 4×4 Leap C11 с тремя дисплеями

Лера Букина

У россиян появилась возможность официально приобрести новый китайский кроссовер Leap C11 – продажи модели запустил крупный дилерский центр в Москве, сообщает Autonews.

Автомобиль доступен в единственной комплектации. Он обойдется покупателям в 4,7 млн руб. Кроссовер оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. Это полноприводный автомобиль.

На одном заряде он может проехать 550 км. До 100 км/ч Leap C11 кроссовер способен разгоняться за 4,8 с. Предельная скорость составляет 170 км/ч. В машине есть три режима движения: Sport, Comfort, Eco.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Среднеразмерный кроссовер сконструирован

на модульной платформе C («двухрычажка» спереди, «пятирычажка» - сзади). Габариты у машины следующие: длина — 4745 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1635 мм.

Автомобилю дали рельефный капот, светодиодную оптику, 20-дюймовые колесные диски, скрытные дверные ручки и панорамный люк. Салон отделан кожей Nappa. В нем установили три дисплея. Речь идет о цифровой приборке, отдельном экране для переднего пассажира и центральном тачпаде. В кроссовере предусмотрена функция распознавания голоса водителя, лиц и отпечатков пальцев.

Также машина оснащена опцией подогрева всех сидений, премиальной аудиосистемой с 12 динамиками, камерой кругового обзора, круиз-контролем и климат-контролем.

Водитель может воспользоваться функцией автоматической парковки, системой удержания полосы движения и функцией распознавания дорожных знаков.

Ранее «Российская газета» сообщила о старте в России приема заказов на кроссоверы Volkswagen Tharu. При этом пока цена машины не раскрывается.

Автоновости,Видео,Кроссовер,Volkswagen,
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