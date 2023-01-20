Honda приостановила прием заказов на Civic Type R

Компания Honda объявила о временной приостановке приема заказов на Civic Type R в Японии. Дело в том, что из-за нарушения логистических цепочек и нехватки полупроводников сроки поставки хот-хэтчей уже превышают 12 месяцев.

Фото: Honda Honda

«Мы получили большое количество заказов на Honda Civic Type R, – говорится в официальном сообщении марки, – однако в нынешней ситуации из-за дефицита ряда компонентов спрогнозировать объемы выпуска крайне затруднительно».

В настоящее время автопроизводитель сконцентрирован на том, чтобы отработать уже собранные заказы. Однако клиентам, которые оформили заявку недавно, стоит запастись терпением, так как сроки ожидания составят «больше года».

Civic Type R собирают на мощностях заводе Honda Yorii в префектуре Сайтама, а двигатели производят на предприятии в Огайо, США. Примечательно, что в Северной Америке прием заказов на модель не прекратился – в местном представительстве Honda объяснили это тем, что Civic Type R и так продавался в ограниченном количестве.