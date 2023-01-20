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14 минут назад

У автосервисов закончились стекла и кузовные детали

Motor.ruиещё 2

Российские страховые компании рассказали, что столкнулись с дефицитом некоторых категорий автомобильных запчастей. В частности, больше всего проблем возникает с кузовными элементами, автомобильными стеклами и компонентами электронных систем. О ситуации с ремонтом иномарок в России в беседе с «Газетой.ру» рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев и другие представители отрасли.

У автосервисов закончились стекла и кузовные детали
Фото: Motor.ruMotor.ru

По словам Княгиничева, сейчас особенно остро стоит проблема доступности кузовных элементов для европейских автомобилей. Также сложности наблюдаются с микропроцессорными системами: электронными ключами, блоками управления и так далее.

Гораздо лучше, по словам Княгиничева, обстоят дела с ремонтом корейских и китайских автомобилей, и, разумеется, российских. При этом даже с ними есть сложности, которые касаются логистических сложностей.

Представители компании «Ренессанс» сообщили о дефиците автомобильных стекол. Около четверти всех необходимых для ремонт стекол производятся не в России, а для некоторых автомобилей невозможно подобрать более доступный аналог. В страховой компании «Макс» рассказали, что также наблюдается проблема с элементами систем безопасности, электропроводки, несущих конструкций кузова, деталей интерьера.

Ранее эксперты рынка спрогнозировали существенный рост стоимости ремонтных работ уже в первой половине 2023 года. По их словам, уже к лету текущего года сервисы поднимут ценники на 14 процентов.

Автоновости,Виталий Княгиничев,Московская акционерная страховая компания,Ингосстрах,
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