У автосервисов закончились стекла и кузовные детали

Российские страховые компании рассказали, что столкнулись с дефицитом некоторых категорий автомобильных запчастей. В частности, больше всего проблем возникает с кузовными элементами, автомобильными стеклами и компонентами электронных систем. О ситуации с ремонтом иномарок в России в беседе с «Газетой.ру» рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев и другие представители отрасли.

Фото: Motor.ru Motor.ru

По словам Княгиничева, сейчас особенно остро стоит проблема доступности кузовных элементов для европейских автомобилей. Также сложности наблюдаются с микропроцессорными системами: электронными ключами, блоками управления и так далее.

Гораздо лучше, по словам Княгиничева, обстоят дела с ремонтом корейских и китайских автомобилей, и, разумеется, российских. При этом даже с ними есть сложности, которые касаются логистических сложностей.

Представители компании «Ренессанс» сообщили о дефиците автомобильных стекол. Около четверти всех необходимых для ремонт стекол производятся не в России, а для некоторых автомобилей невозможно подобрать более доступный аналог. В страховой компании «Макс» рассказали, что также наблюдается проблема с элементами систем безопасности, электропроводки, несущих конструкций кузова, деталей интерьера.