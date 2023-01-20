Страховщики перечислили самые дефицитные детали

Больше всего проблем страховщики имеют сейчас с запчастями для кузовного ремонта и электронных систем, рассказал «Газете.Ru» руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.
«В настоящий момент особенно остро стоит проблема доступности запасных частей для кузовного ремонта, особенно для иномарок европейских производителей. Сложности наблюдаются с заказом запасных частей, содержащих в себе микропроцессорные системы (электронные ключи, блоки и прочее)», — объяснил Княгиничев.
Немного лучше обстоят дела с ремонтом машин корейских и китайских марок, а также российских. Также есть логистические проблемы, связанные с многократно возросшей нагрузкой на каналы транспортировки.
Кроме того, автосервисы испытывают дефицит автомобильных стекол, потому что порядка 20-25% стекол не производятся в России, а для некоторых моделей машин отсутствуют аналоговые запчасти. Также не хватает элементов систем безопасности, электропроводки, несущих конструкций кузова, деталей интерьера.
Ранее стало известно, что страховые компании испытывают нехватку запчастей для BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota и других марок. В сети автосервисов Fit Service сообщили, что уже через несколько месяцев стоимость работ в российских автосервисах вырастет на 14%.