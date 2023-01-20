Страховщики перечислили самые дефицитные детали

Больше всего проблем страховщики имеют сейчас с запчастями для кузовного ремонта и электронных систем, рассказал «Газете.Ru» руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

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«В настоящий момент особенно остро стоит проблема доступности запасных частей для кузовного ремонта, особенно для иномарок европейских производителей. Сложности наблюдаются с заказом запасных частей, содержащих в себе микропроцессорные системы (электронные ключи, блоки и прочее)», — объяснил Княгиничев.

Немного лучше обстоят дела с ремонтом машин корейских и китайских марок, а также российских. Также есть логистические проблемы, связанные с многократно возросшей нагрузкой на каналы транспортировки.

Кроме того, автосервисы испытывают дефицит автомобильных стекол, потому что порядка 20-25% стекол не производятся в России, а для некоторых моделей машин отсутствуют аналоговые запчасти. Также не хватает элементов систем безопасности, электропроводки, несущих конструкций кузова, деталей интерьера.