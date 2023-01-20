В России упали продажи новых мотоциклов

По итогам 2022 года продажи новых мотоциклов в России снизились на 15,9% по сравнению с 2021 годом, до 15,5 тыс. штук. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат" в пятницу, 20 января.

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"Если первые три месяца 2022 года количество купленных россиянами мотоциклов шло по нарастающей и демонстрировало положительную динамику, то далее рынок стал уходить в минус", – говорится в сообщении.

Самое большое снижение продаж новых мотоциклов было зафиксировано в мае прошлого года. Тогда количество купленной мототехники снизилось примерно на 40% год к году. С июня по август ситуация стала меняться к лучшему, но осенью произошло падение в этом сегменте. В декабре рынок новых мотоциклов просел на 34%.