Россияне начали покупать индийские автомобили

Индийские автомобили попали в статистику продаж по итогам 2022 года. Речь идет о легких коммерческих грузовиках Ashok Leyland Partner, которые были поставлены на учет в органах ГИБДД в количестве трех штук. Об этом "Российской газете" сообщили в компании "Автостат Инфо".

Фото: Ashok Leyland Ashok Leyland

Индийская компания Ashok Leyland работает в РФ давно, но о ее успехах до сих пор не сообщалось. В 2010-2014 годы она поставляла свои шасси для автобусов Volgabus, но проект был свернут. Позже производитель попытался вывести на наш рынок тяжелые грузовики D80 и D120, а в 2019-м оформил ОТТС на модель Partner в двух модификациях - полной массой 3,5 и 7,2 тонны (грузоподъемность 1,25 и 4,9 тонны). Очевидно, в 2022 году индийцам удалось реализовать три легких грузовика, поскольку они попали в статистику LCV. В 2021-м компания в данных о регистрациях не фигурировала.

Ashok Leyland

Длина и колесная база Ashok Leyland Partner грузоподъемностью 1,25 тонны составляют 5280 и 2820 мм соответственно. Оснащается автомобиль 3-литровым турбодизелем ZD305103 мощностью 140 л.с. и крутящим моментом 360 Нм в связке с 5-ступенчатой "механикой". Формально индийцы используют мотор собственного производства, но по факту это лицензионная копия хорошо известного турбодизеля Nissan ZD30. Знатоки увидят связи с японским автопромом и в дизайне кабины "Партнера" - она позаимствована у грузовичка Nissan Cabstar/Atlas F24/H43, хотя и получила оригинальные фары и детали оформления.

По информации "РГ", официальный дилер Ashok Leyland Partner предлагает Partner по цене 2,1 и 2,22 млн рублей в зависимости от грузоподъемности.

Слухи о появлении автомобилей из Индии не раз всплывали в последнее время в связи с завершением продаж в РФ многих иностранных брендов. Однако никакой конкретной информации о соответствующих планах автопроизводителей не последовало.

Ashok Leyland