Названы самые популярные авто с пробегом в 2022 году

Подержанные автомобили не теряют популярности на российском рынке, несмотря на существенное их подорожание. «Российская газета» разбиралась, какие машины в прошлом году пользовались наибольшим спросом на вторичном рынке.

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Издание сослалось на данные «Авито Авто».

Модели Lada - Priora, Samara и Granta – заняли первое место по числу продаж автомобилей с пробегом среди бюджетных машин. Среди иномарок лучшие показатели оказались у Ford Focus. За ним снова идут модели Lada - «семерка» и «Калина». Также в десятке оказались Hyundai Solaris, Lada 4x4, Kia Rio и Lada 110. Данные автомобили стоят до 1,5 млн рублей.

По словам генерального директора автомобильного маркетплейса Fresh Auto Дениса Мигаля, отечественные автомобили популярны тем, что они дешевле обходятся при покупке и обслуживании. Кроме того, он указал на отсутствие проблем с поставками запчастей для их ремонта.