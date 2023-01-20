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1 час назад

Названы самые популярные авто с пробегом в 2022 году

Лера Букина

Подержанные автомобили не теряют популярности на российском рынке, несмотря на существенное их подорожание. «Российская газета» разбиралась, какие машины в прошлом году пользовались наибольшим спросом на вторичном рынке.

Названы самые популярные авто с пробегом в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание сослалось на данные «Авито Авто».

Модели Lada - Priora, Samara и Granta – заняли первое место по числу продаж автомобилей с пробегом среди бюджетных машин. Среди иномарок лучшие показатели оказались у Ford Focus. За ним снова идут модели Lada - «семерка» и «Калина». Также в десятке оказались Hyundai Solaris, Lada 4x4, Kia Rio и Lada 110. Данные автомобили стоят до 1,5 млн рублей.

По словам генерального директора автомобильного маркетплейса Fresh Auto Дениса Мигаля, отечественные автомобили популярны тем, что они дешевле обходятся при покупке и обслуживании. Кроме того, он указал на отсутствие проблем с поставками запчастей для их ремонта.

В ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн рублей наиболее продаваемыми автомобилями с пробегом стали модели Toyota - бизнес-седан Camry и кроссовер RAV4. Затем идут кроссоверы Kia Sportage, Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan. В десятке оказались и Toyota Land Cruiser Prado, Mazda CX-5, Kia Optima, Nissan X-Trail и Hyundai Tucson.

В ценовом сегменте от 3 млн рублей лидерами стали модели Toyota - Land Cruiser и Land Cruiser Prado, а также бизнес-седан Camry. В этот рейтинг также вошли BMW X5, Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, Lexus RX, Lexus LX, BMW X6. Последней в списке оказалась Toyota RAV4.

Ранее Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) зафиксировала падение продаж новых легковых автомобилей в странах Евросоюза по итогам прошлого года.Они продемонстрировали минимальное значение с 1993 года - 9,3 миллиона машин.

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