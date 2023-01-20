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1 час назад

В России поступили в продажу семиместные кроссоверы Lynk & Co 09

Газета.Ru

Автодилеры начали предлагать в России новые китайские кроссоверы Lynk & Co 09, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Россиянам предложили новые семиместные кроссоверы Lynk & Co 09 из КНР
Фото: Lynk and CoLynk and Co

Большинство объявлений о продаже Lynk & Co 09 опубликовано автосалонами из Владивостока. Такие машины также предлагают дилеры в Благовещенске, Красноярске и Хабаровске, следует из актуальных объявлений. Стоимость автомобиля колеблется от 4,3 млн руб. до 6,5 млн. руб.

Модель 09 оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 252 л.с. либо 431-сильной гибридной установкой.

По размерам кроссовер сопоставим с Volvo XC90 и Mercedes-Benz GL. Длина кроссовера — 5042 мм, ширина — 1977 мм, высота — 1780 мм, а колесная база составляет 2984 мм. Клиренс достигает 180 мм. В салоне, в зависимости от версии, могут разместиться шесть или семь человек.

В комплектацию входит салон, обшитый кожей Наппа, вентиляция передних кресел, подогрев руля, ароматизатор воздуха, аудиосистема Bose с 14 динамиками, адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков.

Модель Lynk & Co 09 была представлена в 2021 году. Основной рынок сбыта кроссовера - Китай.

Ранее сообщалось, что дилеры начали поставлять в Россию миниатюрные хетчбэки Suzuki Hustler 2022 года выпуска.

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