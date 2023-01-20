Сколько россиян готовы купить автомобиль в 2023 году

Приобрести автомобиль в нынешнем году собираются только семь процентов россиян, следует из результатов масштабного исследования сервиса «Работа.ру» и «СберАвто», проведенного в январе. Такое желание есть еще у 30 процентов опрошенных, но они не уверены в своих финансовых возможностях. Девять процентов решатся на покупку, только если получат выгодное предложение, еще пять — если удачно продадут имеющийся автомобиль. Воздержаться от смены машины решили 49 процентов. Также были названы самые ожидаемые машины года.

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Только шесть процентов россиян, готовых купить автомобиль, хотят заказать его из-за рубежа. Еще 17 процентов рассмотрят предложения, только если доставка и сборы окажутся ниже разницы в цене. Большинство же не хотят связываться с такой схемой покупки.

Что касается стоимости автомобиля, то 39 процентов готовы потратить на него не более 500 тысяч рублей — это самая крупная доля опрошенных. Еще 35 процентов отметили категорию от 500 тысяч до миллиона, 19 процентов — от одного до двух миллионов, четыре процента — от двух до трех миллионов рублей. Машину стоимостью более пяти миллионов могут позволить себе только два процента респондентов.

Наиболее ожидаемой отечественной новинкой стала Lada Vesta: ее рестайлинговая версия должна встать на конвейер в Тольятти весной. Флагмана АвтоВАЗа рассматривают для покупки 14 процентов россиян, 10 процентов хотят купить «Москвич 3» (он же JAС), пять процентов интересует люксовый Aurus Komendant и электрический Lada Largus. Также внимание покупателей привлекли российско-китайские электрокары Evolute.