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19 минут назад

Сколько россиян готовы купить автомобиль в 2023 году

Motor.ru

Приобрести автомобиль в нынешнем году собираются только семь процентов россиян, следует из результатов масштабного исследования сервиса «Работа.ру» и «СберАвто», проведенного в январе. Такое желание есть еще у 30 процентов опрошенных, но они не уверены в своих финансовых возможностях. Девять процентов решатся на покупку, только если получат выгодное предложение, еще пять — если удачно продадут имеющийся автомобиль. Воздержаться от смены машины решили 49 процентов. Также были названы самые ожидаемые машины года.

Сколько россиян готовы купить автомобиль в 2023 году
Фото: DepositphotosDepositphotos

Только шесть процентов россиян, готовых купить автомобиль, хотят заказать его из-за рубежа. Еще 17 процентов рассмотрят предложения, только если доставка и сборы окажутся ниже разницы в цене. Большинство же не хотят связываться с такой схемой покупки.

Что касается стоимости автомобиля, то 39 процентов готовы потратить на него не более 500 тысяч рублей — это самая крупная доля опрошенных. Еще 35 процентов отметили категорию от 500 тысяч до миллиона, 19 процентов — от одного до двух миллионов, четыре процента — от двух до трех миллионов рублей. Машину стоимостью более пяти миллионов могут позволить себе только два процента респондентов.

Наиболее ожидаемой отечественной новинкой стала Lada Vesta: ее рестайлинговая версия должна встать на конвейер в Тольятти весной. Флагмана АвтоВАЗа рассматривают для покупки 14 процентов россиян, 10 процентов хотят купить «Москвич 3» (он же JAС), пять процентов интересует люксовый Aurus Komendant и электрический Lada Largus. Также внимание покупателей привлекли российско-китайские электрокары Evolute.

Из зарубежных новинок россиян интересуют Great Wall Tank 300 и Iran Khodro K112 (по 10 процентов), Geely Monjaro (девять процентов), JAC S6 и Great Wall Tank 500 (по шесть процентов), а также Omoda C5 и Voyah Free (по пять процентов). Chery Arizzo 8, XEV YoYo, Wey V72, Skywell HT-i и Ora Lightning Cat набрали менее пяти процентов.

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