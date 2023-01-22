Великобритания отказалась от полицейских BMW из-за проблем с моторами

Автомобили BMW настолько популярны у полиции Великобритании, что немецкий автопроизводитель даже открыл отдельное подразделение по продаже и обслуживанию машин правоохранительных органов. Правда, без особой шумихи в 2022 году отдел был закрыт и прекращены поставки патрульных автомобилей для британской полиции, что связано с отказом правоохранителей от использования BMW из-за поломок двигателей. Полиция Великобритании запретила своим сотрудникам использовать патрульные 330d, 530d и X5 с дизельным двигателем N57.

Фото: BMW BMW

Причиной такого решения послужила смерть в январе 2020 года сотрудника полиции Камбрии Николаса Дамфриса, который погиб в автокатастрофе по пути на экстренный вызов. Машина попала в аварию после возгорания двигателя, приведшего к катастрофическим последствиям. В ходе расследования выяснилось, что патрульные BMW с двигателями семейства N57 уже неоднократно сталкивались с серьёзными проблемами с мотором.

После консультаций со штаб-квартирой марки в Германии британское представительство пришло к выводу, что проблемы со смазкой возникают из-за ухудшения свойств моторного масла. Смазочные материалы не выдерживают особенностей эксплуатации, которые связаны с длительной работой двигателя на холостом ходе, за которой часто следует выход на максимальные обороты и продолжительное движение машины на максимальной скорости с последующей резкой остановкой и повторением сценария.