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56 минут назад

Шпионы заглянули в салон кроссовера Ford Edge нового поколения

Колеса.ру

Паркетнику достался гигантский горизонтальный экран мультимедиа-системы, причем он не соединен с приборкой. На рынок новый SUV должен выйти весной.

Шпионы заглянули в салон кроссовера Ford Edge нового поколения
Фото: Колеса.руКолеса.ру

Мы уже видели кроссовер Ford Edge третьего поколения на фото китайского минпрома и на официальных дизайн-скетчах компании Changan Ford (это СП занимается выпуском модели для КНР). А теперь на «поднебесные» дороги выехал «рекламный» образец, обклеенный пестрой пленкой. Но главное – появились первые фотографии интерьера модели новой генерации, их растиражировали многие профильные медиа, среди которых оказался и ресурс Sohu. Ну и напомним, что в Китае «третий» кросс будут продавать с приставкой в виде литеры L (у предшественника там тоже есть «фамилия» — Plus).

sohu.com

Главная фишка внутри – гигантский дисплей мультимедийной системы, который протянулся до пассажирской двери. Приборка, разумеется, виртуальная, и она отдельная. К слову, аналогичное решение применили при оформлении интерьера китайского Ford Explorer, тогда как, например, у местных кросс-лифтбека Ford Evos и нового седана Mondeo единое табло почти на всю ширину салона. Edge L также обрел иные переднюю панель, рулевое колесо и центральный тоннель. Как и предшественник, в Китае кроссовер будет доступен в пяти- или семиместном исполнении.

sohu.com

Что же касается внешности, то ее сделали в стиле остальных свежих Фордов для КНР. Особенности – мудреная оптика, широкая радиаторная решетка и выдвижные ручки дверей. Кросс нового поколения заметно перерос предыдущую модель: длина Ford Edge L равна 5000 мм (+122 мм по сравнению с прежним Edge Plus), ширина – 1961 мм (+36 мм), высота – 1773 мм (+39 мм), колесная база увеличена на 100 мм до 2950 мм.

На китайском рынке новый паркетник предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 251 л.с. (+6 л.с. по сравнению с двухлитровым турбомотором предшественника). Кроме того, у модели будет гибридная версия HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе двухлитрового же турбодвигателя.

В Поднебесной Ford Edge L должен стартовать в апреле текущего года. А вот доберется ли такой кроссовер до США – пока неизвестно. Не исключено, что на родине марки модель отправят в отставку.

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