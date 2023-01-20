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59 минут назад

Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла

Lenta.ru

По итогам 2022 года средняя цена полиса страхования ответственности водителя ОСАГО поднялась на 27 процентов. Чаще всего в прошлом году россияне страховали автомобили марок Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, ВАЗ-2190, Lada Vesta. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Сравни».

Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
Фото: ТАССТАСС

Вместе с тем с сентября по декабрь резко выросла стоимость каско — полиса добровольного страхования автомобиля. Рост составил 70 процентов, в среднем полис подорожал до 38 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на фоне дефицита автомобильных запчастей в России практически перестали ремонтировать автомобили по полисам ОСАГО. Информацию подтвердил Центробанк. Доля компенсаций в виде ремонта сократилась практически до нуля процентов, в то время как еще в первые месяцы прошлого года этот показатель составлял 9-11 процентов. Улучшиться ситуация может в случае налаживания параллельного импорта или внесения изменений в законодательство, считают в Российском союзе автостраховщиков.

С 19 марта по 19 декабря автозапчасти в России подорожали в среднем на 27,7 процента. По ряду позиций ушедших или заморозивших свою работу в стране брендов рост цен составил сразу 50-60 процентов.

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