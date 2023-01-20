Собянин: в Москве представят двигатель для гоночного автомобиля

Двигатель для гоночного автомобиля будет представлен в этом году в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Фото: Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин» Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

«Московское электроавтомобилестроение буквально набирает скорость и в этом году представит новую разработку — инновационный двигатель для гоночного автомобиля. Болид впервые испытают в экстремальной гонке на озере Байкал — попробуют поставить рекорд скорости. Такие проверки важны для последующего запуска в серийное производство», - заявил Собянин.

Отмечается, что новый электродвигатель полностью разработан в России. При этом, для его производства будут использованы комплектующие, выпущенные отечественными фирмами. По словам градоначальника, разработка нового мотора внесет существенный вклад в развитие отечественного машиностроения.