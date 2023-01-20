Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
25 минут назад

Собянин: в Москве представят двигатель для гоночного автомобиля

Газета.Ru

Двигатель для гоночного автомобиля будет представлен в этом году в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Собянин: в Москве представят двигатель для гоночного автомобиля
Фото: Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

«Московское электроавтомобилестроение буквально набирает скорость и в этом году представит новую разработку — инновационный двигатель для гоночного автомобиля. Болид впервые испытают в экстремальной гонке на озере Байкал — попробуют поставить рекорд скорости. Такие проверки важны для последующего запуска в серийное производство», - заявил Собянин.

Отмечается, что новый электродвигатель полностью разработан в России. При этом, для его производства будут использованы комплектующие, выпущенные отечественными фирмами. По словам градоначальника, разработка нового мотора внесет существенный вклад в развитие отечественного машиностроения.

Ранее сообщалось, что концерн Toyota в конце прошлого года первым из автопроизводителей возобновил прямые поставки запчастей в Россию.

Автоновости,Toyota,Сергей Собянин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители