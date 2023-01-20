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51 минуту назад

ГИБДД проведет рейды в регионах России

Елена Прошина

Представители региональных УГИБДД России сообщают, что 21-22 января в ряде регионов России запланированы масштабные проверки и рейдовые мероприятия. Об этом сообщает «Газета.ру».

ГИБДД проведет рейды в регионах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что особое внимание сотрудники ГИБДД посвятят проблеме пьяного вождения. Рейды пройдут в Воронежской области, Республике Башкортостан, Омской области, Кемеровской области, Республике Бурятия, Ивановской области, Самарской области, Кировской области, Рязанской области, Смоленской области и в других регионах. Кроме того, Минтранс Подмосковья также предупредил о рейдах во всех округах региона.

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«Инспекторы ДПС в специальных «коридорах», обозначенных сигнальными конусами, на определенном участке дороги за короткий промежуток времени проверяют максимальное число водителей, после чего перемещаются в другие точки для аналогичных проверок», – сообщили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске разрешили предъявлять права инспекторам ГИБДД на экране телефона.

Автоновости,Минтранс РФ,ГИБДД,
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