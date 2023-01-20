ГИБДД проведет рейды в регионах России

Представители региональных УГИБДД России сообщают, что 21-22 января в ряде регионов России запланированы масштабные проверки и рейдовые мероприятия. Об этом сообщает «Газета.ру» .

Отмечается, что особое внимание сотрудники ГИБДД посвятят проблеме пьяного вождения. Рейды пройдут в Воронежской области, Республике Башкортостан, Омской области, Кемеровской области, Республике Бурятия, Ивановской области, Самарской области, Кировской области, Рязанской области, Смоленской области и в других регионах. Кроме того, Минтранс Подмосковья также предупредил о рейдах во всех округах региона.