ГИБДД проведет рейды в регионах России

Представители региональных УГИБДД России сообщают, что 21-22 января в ряде регионов России запланированы масштабные проверки и рейдовые мероприятия. Об этом сообщает «Газета.ру».
Отмечается, что особое внимание сотрудники ГИБДД посвятят проблеме пьяного вождения. Рейды пройдут в Воронежской области, Республике Башкортостан, Омской области, Кемеровской области, Республике Бурятия, Ивановской области, Самарской области, Кировской области, Рязанской области, Смоленской области и в других регионах. Кроме того, Минтранс Подмосковья также предупредил о рейдах во всех округах региона.
«Инспекторы ДПС в специальных «коридорах», обозначенных сигнальными конусами, на определенном участке дороги за короткий промежуток времени проверяют максимальное число водителей, после чего перемещаются в другие точки для аналогичных проверок», – сообщили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске разрешили предъявлять права инспекторам ГИБДД на экране телефона.